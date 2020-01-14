Оккупанты сегодня ударили по силам ООС из тяжелой артиллерии: двое военных ранены

Террористы использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» - неподалеку населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Невельское.

Пять обстрелов террористы осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - возле населенных пунктов Луганское, Орехово, Крымское.

«В результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения», - добавили в штабе.