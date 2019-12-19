Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный ранен
07:41, 19 декабря 2019Война
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Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В результате обстрелов ранен один украинский военный / ООС
18 декабря российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военнослужащий.
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Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки", - сказано в сообщении.
В результате обстрелов ранен один украинский военный.
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