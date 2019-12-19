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Боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский военный ранен

07:41, 19 декабря 2019
Война
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В результате обстрелов ранен один украинский военный / ООС

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

 "Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Боевики открывали огонь вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки", - сказано в сообщении. 

В результате обстрелов ранен один украинский военный. 

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Теги: #Донбасс#война