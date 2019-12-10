Министр обороны: Разведения войск по всей линии фронта на Донбассе, как хотела Россия, не будет

По словам Загороднюка, следующие три участка разведения должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, как хотела Россия, не будет.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, комментируя итоги саммита лидеров стран «нормандского формата».

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«Разведения по всей линии, как хотела Россия, не будет», - отметил Загороднюк.

Министр напомнил, что во время встречи в Париже была достигнута договоренность о трех новых участках разведения до марта.

По словам Загороднюка, «эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения».

Как отметил министр, теперь должны быть определены оптимальные варианты для разведения, и у Минобороны будет время на подготовку.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» 10 декабря в Париже поддержали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств еще в трех точках. Оно должно состояться до конца марта 2020 года. При этом не уточняется, о каких именно участках на Донбассе идет речь.