В Минобороны подтвердили размещение боевиками на Донбассе комплексов "Точка-У"
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передана информация о размещении тактических ракетных комплексов “Точка-У” пророссийских боевиков на Донбассе.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.
В Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в городе Соледаре Донецкой области представителей миссии ОБСЕ проинформировали о последних событиях на востоке Украины.
Внимание представителей ОБСЕ было привлечено к очередным фактам скрытого размещения тяжелого вооружения в отдельных районах Донецкой области. В частности, приведены факты скрытого размещения в определенных районах пусковых установок тактических ракетных комплексов “Точка-У”. Представителям миссии были переданы также другие факты неотведенном боевиками тяжелом вооружении.
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«Нарушения террористами Минских соглашений не прекращаются. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон была бы очень благодарна СММ ОБСЕ за объективную оценку этой информации», – подчеркнул руководитель украинской стороны центра генерал-майор Андрей Таран.