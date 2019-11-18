На участке разведения возле Золотого изъяли 14 взрывоопасных предметов, около Петровского – 33
Сегодня на участке разведения возле населенного пункта Золотое-4 Луганской области изъято 14 взрывоопасных предметов, возле Петровского и Богдановки Донецкой области - 33 взрывоопасных предмета.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.
"Продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области в отношении демонтажа заявленных фортификационных сооружений. Сегодня было обследовано 0,05 гектара потенциально опасных территорий и обнаружено 14 взрывоопасных предметов. Кроме того, разобраны 2 блиндажа", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.
"Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 2,8 гектара территории и изъято 33 ВОП. В этом процессе было задействовано 20 человек и 5 единиц техники", - добавили в пресс-центре ООС.