Возле Петровского разминировали 12 гектаров территории

Пиротехники ГСЧС обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

Пиротехники ГСЧС с начала работ обследовали территорию площадью 12 гектаров и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

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Как говорится в сообщении на сайте ГСЧС, 13 ноября взрывотехники начали разминирование в районе разведения сил возле населенных пунктов Петровское-Богдановка Волновахского района Донецкой области.

"По состоянию на 14:00 17 ноября пиротехниками ГСЧС была обследована территория площадью 2,6 га, были изъяты и обезврежены установленным способом 40 единиц взрывоопасных предметов и 35 единиц патронов различного калибра".

Как сообщал УНИАН, 11 ноября завершилась практическая фаза разведения сил и средств на линии разграничения возле населенного пункта Богдановка и Петровское Донецкой области. После этого там начались работы по разминированию.

После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение еще на четырех участках, а тогда уже вдоль всей линии соприкосновения.