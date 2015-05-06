Нападения диверсантов на силы АТО участились с появлением "зеленки"

Бойцы готовятся отбивать очень вероятное наступление врага, сообщает ТСН.

Уже сейчас боевики днем ходят в поле зрения украинских военных, не прячась, в полный рост.

"Ходят себе спокойно. Они понимают, что мы – армия. И первыми не стреляем", - прокомментировал военнослужащий ВСУ с позывным "Бакс".

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Зато сепаратисты перемирие нарушают регулярно. Огонь открывают в основном в темное время суток.

С появлением "зеленки" диверсанты начинают чаще подползать ближе. Среди украинских военных уже есть потери из-за такой коварной тактики врага.

Вместе с тем бойцы не теряют силы духа. Ведь чувствуют за собой благородную цель – защиту родной земли и своих близких.