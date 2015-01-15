ОБСЕ: Донецкий аэропорт обстреливают из жилых кварталов

Донецкий аэропорт обстреливают из жилых кварталов.

Об этом заместитель главы Специальной Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сказал на пресс-конференции.

«Мы должны констатировать тот факт, что атаки на аэропорт ведутся или из непосредственной близости к аэропорту с территории жилого района или с окраины города. Любая из таких атак не может не вызывать ответного огня и в результате страдает местное население и инфраструктура», - сказал он.

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По словам Хуга, миссии удалось добраться близко к аэропорту, где они наблюдали за работой Центра по совместному контролю и координации и действиями так называемой ДНР.

«На месте мы прекрасно слышали, что в аэропорту на тот момент продолжался бой, и, по нашим собственным оценкам, мы сочли слишком непредсказуемой ситуацию для того, чтобы отправиться ближе к аэропорту. Для нас, как для гражданской и невооруженной миссии, риск дальнейшего продвижения к аэропорту был слишком высоким, поэтому нами было принято решение вернуться на место постоянного расположения», - сказал Хуг.

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Он отметил, что члены миссии могли собственными глазами видеть весь ущерб, нанесенный местной инфраструктуре и гражданским строениям.

«Нам, как миссии известно о том, что бои продолжаются, они ведутся с привлечением тяжелой военной техники обеими сторонами», - добавил Хуг.