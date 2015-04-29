Пресс-центр АТО показал фото обстрелянного Широкино

"Ежедневно боевики обстреливают этот населенный пункт, целенаправленно уничтожая в нем жизнь. Местные улицы напичканы взрывоопасными предметами, боеприпасами и растяжками. Серьезно повреждены практически все частные дома и объекты инфраструктуры", - сообщают в пресс-центре АТО.

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