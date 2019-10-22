Боевики 17 раз обстреляли украинских военных – ООС

Пророссийские наемники обстреливали, в частности, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

21 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил, опубликованной на Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 9 обстрелов: дважды у Пищевика – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Водяного на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Авдеевки и Верхнеторецкого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; в районе Красногоровки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Широкиного – из стрелкового оружия; неподалеку Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник произвел 8 обстрелов: трижды у Орехового – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; три раза вблизи Золотого-4 – из противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Попасной – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов; неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в частности крупнокалиберных пулеметов.

За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Все обстрелы противник осуществил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", вблизи Зайцевого. Здесь российские оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы и, дважды, запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм.

На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Федеральной службы безопасности России заставляют граждан, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым, незаконно собирать информацию о проукраински настроенных жителей полуострова для дальнейшего их преследования.