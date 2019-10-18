Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм.

17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Читайте такжеСБУ назвала количество пропавших без вести на оккупированных территориях Донбасса

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.