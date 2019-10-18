Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе
07:29, 18 октября 2019Война
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По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм.
В результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет / mil.gov.ua
17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 29 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
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По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм, разнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки, в результате обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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