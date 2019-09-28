Боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

При этом оккупанты применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и её наёмники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что оккупанты применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалёку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалёку от Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды неподалёку от Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия и дважды неподалёку от Водяного - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» противник девять раз обстрелял позиции украинских защитников: четырежды неподалёку от н.п. Новолуганское - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Новотошковского - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи станции Кондрашевская - из миномета калибра 82 мм; дважды неподалёку от Новгородского - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Троицкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

«В течение текущих суток в результате обстрелов потерь из состава Объединенных сил не было», - добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский боец погиб.