Боевики нарастили обстрелы на Донбассе: погиб украинский боец
08:12, 28 сентября 2019Война
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Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Один военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью / фото УНИАН
В течение суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.
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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
27 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью. Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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