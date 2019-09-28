Боевики нарастили обстрелы на Донбассе: погиб украинский боец

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

В течение суток, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеНа Донбассе боевики 14 раз обстреливали позиции украинских военных

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

27 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью. Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.