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Боевики нарастили обстрелы на Донбассе: погиб украинский боец

08:12, 28 сентября 2019
Война
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Один военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью / фото УНИАН

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

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Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.  

27 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение не совместимое с жизнью. Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.  

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Теги: #Донбасс#война