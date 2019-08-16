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"Это все делает Россия": Волкер призывает отвергать возражения, что на Донбассе "внутренний конфликт"

11:35, 16 августа 2019
Война
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По словам Волкера, именно Россия руководит военными формированиями / фото УНИАН

Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер призывает отвергать ложные возражения России о «внутреннем конфликте» на Донбассе.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью «Радио Свобода».

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В частности, он отметил, что Россия пытается вносить путаницу и отрицать свою ведущую роль в конфликте на Донбассе.

"А это усложняет усилия, необходимые, чтобы решить проблему. Вот, например, Россия постоянно отрицает, что она непосредственно участвует в боях на Донбассе. Мол, это какие-то «волонтеры», «кто-то там в отпуске», «это конфликт между местными», «внутренний конфликт в Украине». И таким образом они отрицают свою ответственность. И если этот месседж ретранслируется, международному сообществу значительно сложнее настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по минским соглашениям", - сказал Волкер.

При этом он считает, что важно, чтобы средства массовой информации и правительства других стран, в том числе Франции и Германии и не только, чтобы любой, кто комментирует ситуацию на Донбассе - "отвергали эти утверждения и четко говорили о том, что на самом деле происходит ".

"Это Россия руководит военными формированиями, это она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования, это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов", - заявил Волкер.

"Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не "внутренний конфликт из-за сепаратизма". Это Россия, все это делает. И, думаю, правильное восприятие и понимание этого широкой общественностью чрезвычайно важным - если мы действительно настроены решить проблему так, как это должно быть сделано", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что мир на Донбассе зависит от соглачия России восстановить территориальную целостность Украины.

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Теги: #Россия#война на Донбассе#Волкер