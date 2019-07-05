Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, пятеро бойцов пострадали

В течение текущих суток на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских оккупантов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение и четверо получили боевые травмы.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил в Facebook. «С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня», - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» боевики осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил неподалёку от населенных пунктов Водяное, Богдановка, в окрестностях Новотроицкого и Широкино, в районе Николаевки и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» оккупанты осуществили восемь обстрелов позиций Объединенных сил: трижды в районе населенного пункта Крымское, неподалёку от Новотошковское, трижды неподалёку Новолуганское, также боевики обстреляли окрестности Золотого-4.

«В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий ранен и четверо - получили боевые травмы. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - сообщили в пресс-центре