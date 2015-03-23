Возле Песков в результате обстрела ранены четверо пограничников

Об этом сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы.

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Сообщается, что в течение суток боевики дважды открывали огонь по пограничным нарядам и подразделениям Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера в районе населенного пункта Пески при рекогносцировке местности состав пограничного наряда попал под минометный обстрел со стороны бандформирований. В результате обстрела четверо пограничники получили ранения, один из пограничников был тяжело ранен", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что раненные доставлены в полевой госпиталь Минобороны.

Также боевики совершили обстрел блокпоста "Майорское", на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ. Для отражения атаки украинские военные открыли огонь. Пострадавших среди украинских защитников нет.