Во Львов из зоны АТО вернулась группа пограничников
17:52, 08 марта 2015Война
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Во Львов прибыла первая группа личного состава оперативной боевой комендатуры «Мостиска» (Львовская область) после выполнения боевой задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мостиского погранотряда.
На перроне железнодорожного вокзала Львова пограничников, которые выполняли боевое задание в секторе «М» с сентября 2014 года, встречали родные и близкие, командование Западного регионального управления и Мостиского пограничного отряда.
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Далее у военнослужащих будут выходные дни и отпуска для отдыха и восстановления.
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