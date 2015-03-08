Во Львов из зоны АТО вернулась группа пограничников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мостиского погранотряда.

На перроне железнодорожного вокзала Львова пограничников, которые выполняли боевое задание в секторе «М» с сентября 2014 года, встречали родные и близкие, командование Западного регионального управления и Мостиского пограничного отряда.

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Далее у военнослужащих будут выходные дни и отпуска для отдыха и восстановления.