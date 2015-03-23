Сегодня боевики уже четыре раза обстреляли позиции сил АТО в Широкино

Как сообщает штаб обороны Мариуполя в Facebook, на окраинах Мариуполя продолжаются боевые столкновения русско-террористических группировок с украинскими военными. Ситуация остается сложной, но полностью контролируемой.

"За вчерашний день противник 15 раз обстреливал позиции сил АТО в н.п. Широкино. Огонь велся из стрелкового вооружения, гранатометов, минометов 82- и 120-миллиметровых, а также их противотанковых управляемых ракет. Пострадавших среди украинских военнослужащих нет.

Читайте такжеВозле Широкино боевики обстреливают из тяжелого вооружения позиции "Азова"

«За вчерашний день были зафиксированы 2 БПЛА противника над н.п. Чермалык и Широкино», - отмечается в сообщении.

Также сказано, что бойцы полка специального назначения «Азов» во время вчерашнего боевого столкновения уничтожили танк противника, который был выведен на боевую позицию и готовился открыть огонь.

"Сегодня террористы совершили уже 4 обстрела позиций сил АТО в поселке Широкино, применяя стрелковое вооружение, минометы 82- и 120-миллиметровые», - сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 22 марта, УНИАН сообщал, что в зоне АТО боевики 32 раза нарушали режим тишины.