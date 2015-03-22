В зоне АТО боевики 32 раза нарушали режим тишины

Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Так в воскресенье 4 раза боевики нанесли удары со 122 - миллиметровой артиллерии по позициям украинских войск в районе Авдеевки. "Также в 12.00 и 12.10 враг бил по этому населенному пункту из танков", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАртснаряд попал в здание донецкого железнодорожного вокзалаКроме того, на Донецком направлении под обстрелы из минометов попали позиции неподалеку шахты Дутовка и Авдеевки.

На Мариупольском направлении по поселку Широкине боевики 6 раз били со 120 - миллиметровых минометов и 3 раза из противотанковых управляемых ракет.

На Артемовском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли поселки Луганское, Ленинское, Шумы.

В общем, с 5 утра до 19.00 часов вечера противник 32 раза нарушил режим тишины.

"Строго соблюдая мирных договоренностей, военнослужащие сил АТО открывают огонь только в ответ. С нашей стороны используется вооружение, отвод которого не предусмотрено минскими соглашениями, и только в случаях, когда есть прямая угроза жизни наших бойцов", - добавили в пресс-центре.