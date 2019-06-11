В сети показали жуткое видео с Донбасса

Блогер показал жуткий ролик в своем Twitter.

Предположительно, снайперы #роа стреляют по лесорубам. Место и дата съёмки неизвестны pic.twitter.com/MdDm9uj0d7 — Necro Mancer (@666_mancer) June 10, 2019

В сети появилось жуткое видео убийства предположительно снайпером боевиков мирного жителя на Донбассе.

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Об этом сообщает блогер Necro Mancer, публикуя соответствующее видео. "Предположительно, снайперы РОА (террористов, - УНИАН.) стреляют по лесорубам. Место и дата съемки неизвестны", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как мужчина рубит дерево, а затем внезапно падает.

Как сообщалось, в России 10 июня внезапно скончался генерал-лейтенант Сергей Юдин, который принимал участие в оккупации Донбасса.