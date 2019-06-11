В России внезапно умер генерал, получивший звание за войну на Донбассе (фото, видео)

Причины смерти российского военного не сообщаются.

В России 10 июня внезапно скончался генерал-лейтенант Сергей Юдин, который принимал участие в оккупации Донбасса.

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О загадочной смерти оккупанта написали в соцсетях. Соответствующий скриншот опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"10 июня скоропостижно скончался "ихтамнет" генерал-лейтенант Юдин Сергей Сергеевич, который в 2015 году с позывным "Тамбов" руководил 2-м армейским корпусом оккупантов", – говорится в его сообщении.

Кроме того, Штефан опубликовал видео, на котором "Тамбов" по рации приказывает террористам уничтожить украинские танки под Дебальцево.

Как говорится на сайте ГУР МОУ, Юдин занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления Западного военного округа (Санкт-Петербург) ВС РФ до отправки на Донбасс и после возвращения оттуда.

За непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины и выполнение преступных приказов Кремля указом президента РФ от 11 июня 2016 года №276 генерал-майору Юдину Сергей Сергеевич присвоено воинское звание генерал-лейтенант.