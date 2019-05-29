Стали известны результаты расследования обстоятельств попадания в плен восьмерых военных на Донбассе 22 мая

В отношении командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Служебное расследование обстоятельств, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР попали в плен оккупантов на Донбассе, не установило факта государственной измены.

Об этом доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен. Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило", - говорится в сообщении.

В отношении командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничных нарядов на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

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Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины ошибочно отклонились от определенного маршрута и на оккупированной части Донбасса попали в плен российских боевиков. "Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - отметили тогда в ООС.

Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований, проводятся следственные действия.