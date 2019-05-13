В комитете Рады по нацбезопасности объяснили, к чему может привести военное освобождение Донбасса

В Комитете по нацбезопасности считают, что успех военной операции по освобождению Донбасса во многом будет зависеть от позиции РФ.

Военное освобождение Донбасса может привести к открытому вторжению РФ на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности Иван Винник в кулуарах парламента.

«Что касается заявления господина Наева, то, безусловно, он лучше, на мой взгляд, знаком с общей военной ситуацией, с театром потенциальных военных действий на востоке нашей страны, потому что он длительный период времени осуществлял полномочия командующего Объединенными силами», - заявил он.

По словам Винника, Наев понимает, с какими силами и средствами придется сталкиваться Вооруженным силам Украины в случае принятия решения и получения команды на наступление с целью выхода на административную границу с РФ и освобождения оккупированных территорий.

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«Действительно, после этого будет вопрос уже полицейской операции - зачистки этой территории силами Нацгвардии и Нацполиции», - отметил депутат.

В то же время, по убеждению Винника, успех такой операции будет в значительной степени зависеть от позиции РФ.

«Не понятно, как РФ будет действовать. Уже сегодня сделаны заявления, что будут раздаваться российские паспорта гражданам Украины, которые проживают на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях... уже хватает лиц, которые сейчас находятся с российским гражданством на оккупированных территориях», - отметил он.

Винник подчеркнул, что «военный ответ РФ будет заключаться в прямом открытом вторжении на территории Украины с целью защиты российских граждан, которые, по мнению РФ, будут страдать от действий ВСУ в случае сценария, предложенного господином Наевым».

Секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности напомнил, что на территории РФ вблизи границы с Украиной сосредоточена значительная военная группировка России.

«Несколько фактически военных корпусов, которые сосредоточены на российской территории и «заточены» под потенциально атакующие действия в сторону Украины. В таком случае не понятно, каким будет ответ РФ», - добавил он.

«Безусловно, если украинская дипломатия, украинские политики, новый верховный главнокомандующий смогут получить понятные заверения либо со стороны гарантов Будапештского меморандума, что РФ не будет противодействовать Украине в силовом освобождении этих территорий, либо такие заверения от РФ, которая также является подписантом Будапештского меморандума, которым гарантировалась неприкосновенность и территориальная целостность, тогда такой вариант может рассматриваться», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2018 года Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева.

30 апреля того же года президент подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ верховного главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил.

6 мая 2019 года Порошенко в рамках ротации назначил вместо Наева новым командующим Объединенными силами генерал-лейтенанта Александра Сирского.

12 мая Наев в интервью ТСН заявил, что на военную операцию по освобождению Украиной оккупированных территорий уйдет меньше суток.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени займет освобождение наших территорий от оккупантов, Наев сказал, что для этого нужно "очень мало времени".

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", - добавил генерал.