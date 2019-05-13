На военную акцию по освобождению оккупированных территорий уйдет меньше суток - экс-командующий ООС

Сейчас в оккупированном Россией Крыму находится около 40 тысяч российских военных, а на территории ОРДЛО - 35 тысяч.

На военную операцию по освобождению оккупированных Украиной территорий уйдет меньше суток.

Об этом в интервью ТСН заявил экс-командующий Операции объединенных сил, генерал Сергей Наев.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени займет освобождения наших территорий от оккупантов Наєв отметил, что для этого нужно "очень мало времени".

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории уйдет очень мало времени - менее суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", - отметил генерал.

Также он добавил, что сейчас в оккупированном Россией Крыму находится около 40 тысяч российских военных, а на территории ОРДЛО - 35 тысяч.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там всего от 2100 до 2300 человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тысяч российских граждан (это еще до выдачи паспортов), а остальные личного состава - местные жители", - отметил Наев.

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Он добавил, что командиров так называемых 1-ого армейского корпуса или второго армейского корпуса никогда не показывают, что "частично подтверждает", что на этих должностях "находятся кадровые российские генералы".

Также Наев отметил, что у врага есть непосредственные планы относительно наступательных действий. "Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предвидим действия в ответ - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать. Также мы отслеживаем угрожаемые участки границы Луганской области и России, Азовского моря в пределах ООС. Во всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", - рассказал экс-руководитель ООС.

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. 30 апреля того же года президент подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ верховного главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил.

В начале мая 2019 года Порошенко в рамках ротации назначил новым командующим Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирського.