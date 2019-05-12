Российские боевики на Донбассе сосредоточивают тяжелую технику вблизи линии разграничения

Отмечается, что боевики в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках ТКГ по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.

Вооруженные формирования Российской Федерации сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Миусинск.

Также представители СММ обнаружили вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах. В частности, зафиксировали наличие 12 танков на полигоне недалеко от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитных ракетных комплекса на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне возле населенного пункта Круглик.

Кроме того, 7 мая на полигоне недалеко от населенного пункта Покровка восточнее Донецка международные наблюдатели зафиксировали не менее 5 танков T-72.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное игнорирование взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон», - отмечается в заявлении.