Боевики начали минометный обстрел позиций ”Азова” в Широкино - Шкиряк

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Фейсбук.

По его словам, украинские военные открыли огонь в ответ. По предварительным данным, потерь среди сил АТО нет. По состоянию на 17:00 противостояние продолжалось.

”Враг продолжает перегруппировку и значительное накопление своих сил на южном направлении. Собственно, никакого отвода тяжелой техники боевиков за линию разграничения не происходит”, - отметил Шкиряк.

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”Концентрация российско-террористических войск под Новозавском и прилегающих районах продолжается. Кремль продолжает отправлять на усиление террористов тяжелое вооружение: танки, ”Грады”, ”Смерчи”, БТРы, установки ствольной артиллерии и др. Прибывает живая сила противника”, - подчеркнул советник.

”Практически каждую ночь в районах Лебединского, Широкино, Гнутово и других населенных пунктах замечают ДРГ террористов. Вчера днем, в направлении Пищевика, произошло боевое столкновение передовых подразделений сил АТО с диверсионной группой противника. К сожалению, во время боя два наших воины погибли и один был ранен”, - сообщил Шкиряк.