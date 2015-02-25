Боевики выработали новую тактику боя против сил АТО – Информационное сопротивление

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

В частности, по его словам, такую тактику боевики применяют на Бахмутской трассе.

«На Первомайско-Алчевском направлении противник сосредоточил силы на участке, прилегающем к Бахмутской трассе. Формирования российско-террористических войск в данном районе активно используют минометы, стрелковое оружие, изредка обстрелы позиций украинских войск ведет ствольная артиллерия», - добавляет Тымчук.

Также, по данным «Информационного сопротивления», было зафиксировано перемещение из района Дебальцево в район Стаханова и Первомайска остатков так называемой «механизированной бригады «Призрак» боевиков.

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«После боев на Дебальцевском плацдарме на сегодняшний день «бригада» представляет собой не более чем усиленный батальон. Значительная часть боевой техники «бригады» выведена из строя на участке от Троицкого до Чернухино», - сообщает Тымчук.

В то же время, артиллерийская группа боевиков (4 огневых подразделения, до 20 орудий ствольной артиллерии, 12 САУ и 12 установок РСЗО), ранее проводившая обстрелы по Дебальцево, на данный момент «переориентировалась» по направлению Трехизбенки, Крымского и Новотошковки.