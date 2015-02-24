Боевики нарушают "режим тишины" в районе Дебальцево, Донецка и Мариуполя
В течение ночи с 23 на 24 февраля боевики не прекращали обстрелы позиций украинских войск.
Как передает корреспондент УНІАН, об этом сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах.
Наибольшее количество случаев нарушения режима "тишины" отмечается на Дебальцевском направлении. Здесь враг с 20 до 22 часов вчерашнего вечера семь раз наносил удары по поселку Попасная и один раз по поселку Луганское.
На Донецком направлении террористы из артиллерии и минометов обстреляли Опытное, Тоненькое, Авдеевку. Кроме того, в районе шахты Дутовской около 9 часов вечера противник пехотными подразделениями пытался атаковать наши позиции.
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На Мариупольском направлении террористы продолжают атаковать позиции сил АТО вблизи села Широкино. Тут, начиная с 1:45 ночи в течение получаса длился бой.
На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано. В общем за ночь террористы 12 раз вели огонь по позициям сил АТО.