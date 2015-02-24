Боевики нарушают "режим тишины" в районе Дебальцево, Донецка и Мариуполя

Как передает корреспондент УНІАН, об этом сообщил спикер АТО Анатолий Стельмах.

Наибольшее количество случаев нарушения режима "тишины" отмечается на Дебальцевском направлении. Здесь враг с 20 до 22 часов вчерашнего вечера семь раз наносил удары по поселку Попасная и один раз по поселку Луганское.

На Донецком направлении террористы из артиллерии и минометов обстреляли Опытное, Тоненькое, Авдеевку. Кроме того, в районе шахты Дутовской около 9 часов вечера противник пехотными подразделениями пытался атаковать наши позиции.

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На Мариупольском направлении террористы продолжают атаковать позиции сил АТО вблизи села Широкино. Тут, начиная с 1:45 ночи в течение получаса длился бой.

На Луганском направлении обстрелов не зафиксировано. В общем за ночь террористы 12 раз вели огонь по позициям сил АТО.