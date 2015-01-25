На Луганщине продолжаются бои за трассу Бахмутка, 31-блокпост остается ничейным

Боевики нанесли удары по Горному и Крымском. Техника врага работала со стороны Фрунзе и Орехова, сообщает ТСН.uа.

Военные предполагают, что враг планирует отбить 31-й, 29-й и 25-й блокпосты, чтобы выйти к Лисичанска и ударить с тыла по подразделениям, которые базируются в районе Крымского. Блокпост № 31 стоит пустым.

Боевики отошли примерно на полкилометра, потому что украинцы метко обстреливают территорию, которую очень хорошо знают. Армия же туда не заходит, потому что все может быть заминировано врагом. С блокпоста уже несколько дней не удается забрать погибшего воина. Боевики готовы отдать тело только в обмен на своего живого пленного солдата.