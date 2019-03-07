"Ей может грозить пожизненное": генерал рассказал о "подвигах" "ополченочки" на Донбассе

Перебежчица была командиром подразделения, куда входило серьезное вооружение, в том числе и ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", отметил генерал.

Говорить о том, что "ополченочка" Светлана Дрюк может попасть под программу СБУ для террористов, которые раскаялись, еще рано. Ей может грозить пожизненное заключение за бесчинства на Донбассе.

Такое мнение озвучил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. Он добавил, что Светлана ничем не отличается от боевика Лусварги.

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"Относительно этой "ветряной" Светланы, которая сейчас, не знаю почему, чувствует себя здесь нормально. Чем она отличается от Лусварги, которого быстро взяли и привели? Почему ее никто не ищет. Что это за VIP-террорист? Говорить, что она подпадает под программу СБУ, никто не имеет права и не должен, это непрофессионально и безответственно", – сказал он.

Дрюк была командиром подразделения, куда входило серьезное вооружение, в том числе и ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", отметил Вовк. Он также подчеркнул, что на ее счету много терактов.

"Ее нужно сажать в тюрьму. Надо расследовать и отдавать ее под суд. Там определятся со сроком. Если брать по 260 статье об участии в незаконном вооруженном формировании, то это до 10 лет. По ст. 258 ("теракт"), когда есть смерть человека, значит ей грозит пожизненное заключение. А обстрелы ее "Градами" принесли смерти людей", – убежден генерал-майор.

Также он объяснил, почему увеличилось количество "перебежчиков" с оккупированных территорий. По его словам, боевики боятся смерти, получить увечья и рассчитывают, что их примут по программе СБУ.

"Война идет 4 года. Там везде разруха, руины, смерти, поэтому они думают, что их здесь примут по этой программе, если они склонят голову, раскаются и не будут нести ответственность", – отметил он.