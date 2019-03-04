СБУ подтвердила вывод на подконтрольную территорию российской наемницы на Донбассе

Переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ.

Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию Украины наёмницы российских незаконных вооруженных формирований на Донбассе Светланы Дрюк, "начальника штаба танкового батальона 11-го ОМСП 1-го АК НС ДНР" с позывным "Ветерок".

Как сообщает пресс-центр СБУ, переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получены ценный свидетель российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы относительно руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Также СБУ получила дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений террористов, количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из России.

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Также СБУ получила дополнительную информацию об организационно-штатную структуру и укомплектованность подразделений террористов, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из России.

Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокого психологического напряжения, отметили в спецслужбе.

Как заявил председатель СБУ Василий Грицак, "эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – очередное доказательство российской вооруженной агрессии".

Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-центре СБУ.

По сообщению ТСН, Светлана Дубина, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии. Дрюк последнее время тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами, сообщила своему "командованию", что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, однако вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию.