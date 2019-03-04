цей матеріал доступний українською

СБУ подтвердила вывод на подконтрольную территорию российской наемницы на Донбассе

14:48, 04 марта 2019
Война
134 0
СБУ подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию российской наемницы на Донбассе Светланы Дрюк / Скриншот

Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию Украины наёмницы российских незаконных вооруженных формирований на Донбассе Светланы Дрюк, "начальника штаба танкового батальона 11-го ОМСП 1-го АК НС ДНР" с позывным "Ветерок".

Как сообщает пресс-центр СБУ, переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получены ценный свидетель российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы относительно руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе.

Также СБУ получила дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений террористов, количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из России.

Читайте такжеПерешедшая на сторону ВСУ экс-террористка назвала имя командира "полка "ДНР" (видео)

Также СБУ получила дополнительную информацию об организационно-штатную структуру и укомплектованность подразделений террористов, количественный состав военной техники и боевые позиции, места хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из России.

Фактически вся операция проходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокого психологического напряжения, отметили в спецслужбе.

Как заявил председатель СБУ Василий Грицак, "эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – очередное доказательство российской вооруженной агрессии".

Досудебное расследование продолжается, добавили в пресс-центре СБУ.

По сообщению ТСН, Светлана Дубина, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии. Дрюк последнее время тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами, сообщила своему "командованию", что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, однако вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#СБУ