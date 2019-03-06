Украине сдался экс-главарь "ДНР" - нардеп (фото)

Роман Лягин — бывший "председатель ЦИК ДНР", который организовывал псевдореферендум.

На подконтрольную Украине территорию сбежал один из бывших главарей "ДНР" - бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум 11 мая 2014 года.

Об этом сообщила на странице в Facebook нардеп от "Самопомочи" Наталья Веселова. По ее словам, Лягин после критики главарей "ДНР" попал "на подвал".

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"Светлана Дрюк не только ценный свидетель, но и в определенном смысле агент украинских спецслужб, которая завоевала для нашей страны ценные документы, доказывающие непосредственное участие российских кадровых военных в войне на территории Украины, а также раскрывающие планы дальнейшей агрессии. Таким же ценным свидетелем является Роман Лягин — бывший "председатель ЦИК ДНР", который организовывал псевдореферендум 11.05.2014-го", - сообщила она.

"Получив свободу, он сбежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем", - добавила нардеп.

Отметим, что официально информация о том, что Лягин сотрудничает с украинской стороной, пока не подтверждена.

Напомним, Светлана Дрюк, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии. Дрюк последнее время тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами, сообщила своему "командованию", что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, однако вместе с детьми перешла на подконтрольную Украине территорию.