Недовольство и пиар главаря "ДНР": журналисты показали, что происходит в зимнем Донецке (фото, видео)

Кроме того, дончане отмечают неудовлетворительную работу общественного транспорта во время плохих погодных условий.

Гололед, оттепель, а потом опять холод. Нынешняя зима на Донбассе запомнится переменчивой погодой.

Журналисты "Донбасс.Реалии" рассказали, как именно погодные условия превратились в пиар-акцию нового главаря незаконного группировки "ДНР" Дениса Пушилина.

Жители Донецка жалуются – такой переменчивой зимы давно не было. "Снежная, холодная и очень много гололеда. Ну, а что делать? Что Бог дал, то и принимаем", – рассказывает житель оккупированного города.

Много дончан этой зимой также жалуются на работу коммунальных служб.

"Коммунальщики вообще у нас не работают. Состояние дорог желает лучшего. Вовремя дороги не посыпают", – жалуется жительница Донецка.

Жители оккупированной столицы Донбасса, которых опросили корреспонденты программы «Донбасс.Реалии», также рассказывают о плохо расчищенных дорогах и тротуарах между домами в спальных районах. В то же время кое-кто убежден, что в городах области ситуация хуже, чем в Донецке.

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Кроме того, дончане отмечают неудовлетворительную работу общественного транспорта во время плохих погодных условий.

Зимняя погода стала позитивным новостным поводом для подконтрольных боевикам медиа. «Чиновники» от группировки «ДНР» открыли временные уличные катки посреди улиц Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Временные ледовые площадки открывали торжественно: с речами, шариками, аплодисментами и обязательными сюжетами на местных телеканалах. На якобы детских мероприятиях под песни российского певца Олега Газманова на коньки стало и «руководство» оккупационной администрации Донецка, как «мэр» Алексей Кулемзин.

Главный месседж таких телесюжетов – благодарность главному «днровцу». Потому что ледовые площадки открыли по распоряжению Дениса Пушилина. Тот, якобы, услышал об этом от мальчика-«энтузиаста» на прямой линии. Правда, в истории с уличными катками было одно «но».

«Единственное, что может помешать работе катка – погодные условия», – раздавалось в сюжетах об открытии площадок. Поэтому во время очередной смены погоды катка, которые открывали с помпой – растают, а вместе с ними – пафос, с которым их открывало псевдокерівництво оккупированного Донецка.