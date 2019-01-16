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Подразделения ВСУ удерживают линию фронта в районе Светлодарской дуги, несмотря на обстрел грузовика

19:10, 16 января 2019
Война
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Несмотря на произошедшее событие, бригады продолжают удерживать линию соприкосновения с противником \ фото facebook.com/theministryofdefence.ua

Подразделения Вооруженных сил Украины, несмотря на обстрел грузовика обеспечения в районе Троицкого, в результате которого пострадали 10 военнослужащих, продолжают удерживать линию соприкосновения в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

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Об этом на брифинге сообщил командир 72-й отдельной механизированной бригады Руслан Татусь. По его словам, обстрел велся по направлению населенного пункта Калиновое.

«Данный факт в очередной раз свидетельствует о несоблюдении российскими оккупационными войсками режима прекращения огня и Минских договоренностей», - добавил Татусь.

Он отметил, что, несмотря на произошедшее происшествие, военные бригады продолжают удерживать линию соприкосновения с противником.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, российско-оккупационные войска подбили грузовой автомобиль с бойцами ВСУ в районе Троицкого на Светлодарской дуге, в результате которого 5 военных получили ранения, еще пятеро бойцов получили боевые травмы.

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Теги: #военные#Донбасс#обстрел