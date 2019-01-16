В результате обстрела врагом грузовика ВСУ пострадали 10 бойцов - военные

Двое раненых бойцов - в тяжелом состоянии.

В результате обстрела грузового автомобиля «Урал» в районе Троицкого на Донбассе 5 военнослужащих были ранены, еще 5 были травмированы.

Читайте такжеБоевики вчера ударили из запрещенного оружия: силы ООС ответили уничтожением четырех оккупантов

Об этом на брифинге сообщил командир 72-й отдельной механизированной бригады Руслан Татусь.

«В рамках осуществления мероприятий тылового обеспечения подразделений бригады относительно подвоза продуктов и воды на одном из опорных пунктов воинской части противник осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса грузового автомобиля «Урал» и военных, осуществлявших его разгрузку», - отметил он.

По словам Татуся, в результате обстрела 5 военных получили ранения – двое находятся в тяжелом состоянии, трое получили ранения средней тяжести, еще 5 военных получили боевые травмы.

Он отметил, что всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь, они эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, российско-оккупационные войска подбили грузовой автомобиль с бойцами ВСУ в районе Троицкого на Светлодарской дуге.