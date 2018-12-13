Ракетчики ВСУ "закрыли небо" на Донбассе при помощи С-300 (видео)

По данным разведки, в течение 12 декабря, 2 боевиков получили ранения.

Вчера, 12 декабря, в прифронтовой полосе по приказу командующего операции объединенных сил Сергея Наева прошли учения ракетчиков с зенитно-ракетными комплексами С-300.

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Соответствующее видео размещено в Facebook штаба ООС.

Подразделения совершенствовали навыки и проводили слаживание дежурных боевых расчетов, контролируя воздушное пространство в зоне своей ответственности.

Бойцы провели поиск, распознавание и захват контрольных целей с их сопровождением, а затем и условное уничтожение.

В качестве авиации противника были использованы штуммовики Воздушных сил ВСУ. Командиры говорят, что личный состав в целом эффективно выполнил задачи.

12 декабря, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, в течение 12 декабря, 2 боевиков получили ранения.