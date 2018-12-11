На Донбассе боевики 10 раз обстреляли ВСУ, двое военных ранены

Противник продолжает применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В течение текущих суток российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку от населенного пункта Опытное на Донецком направлении.

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Также, как отмечается, российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельское, Славное, Пивничное - на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на мариупольском направлении.

В результате боевых действий, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.