В Украине объявлен день траура по погибшим в Мариуполе

В связи с гибелью мирных жителей Мариуполя 24 января 2015 года в результате массированного обстрела жилых районов города боевиками в Украине объявлен день траура. Об этом сообщается на сайте президента.

Соответствующий Указ № 30/2015 Глава государства подписал сегодня ночью.

Память погибших граждан в 12 часов будет почтена минутой молчания.

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На домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины будет приспущен Государственный Флаг.

Также в документе отмечается необходимость отмены развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внесение соответствующих изменений в программы теле - и радиопередач.