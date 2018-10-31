"Противоречат духу и букве Минских соглашений": в ЕС прокомментировали предстоящие "выборы в ЛДНР"

В ЕС заявили, что решающее значение для достижения долговременного мирного урегулирования конфликта на Донбассе зависит от воплощения Минских соглашений.

В Европейском Союзе напомнили, что незаконные выборы на оккупированной территории Донбасса, которые должны состояться 11 ноября, будут противоречить Минским соглашениям, которые призваны мирно урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Об этом заявила представитель Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

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В частности, её попросили прокомментировать позицию ЕС относительно запланированных на 11 ноября так называемых «выборов» на оккупированной территории Донбасса учитывая, что на заседании Совета безопасности ООН ряд европейских стран выступили против их проведения. Косьянчич напомнила, что в сентябре в Евросоюзе выступили с заявлением, которое, по её словам, было «достаточно четким». «В нем говорится, что мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах её международно признанных границ, и реализация Минских соглашений всеми сторонами имеет решающее значение для достижения долговременного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. И в этом контексте так называемые выборы, которые будут проведены 11 ноября во так называемых «Луганской народной республике» и «Донецкой народной республике», противоречат духу и букве Минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе», - подчеркнула Косьянчич.

«Всех шагов, которые препятствуют продвижению, внедрению Минских соглашений, необходимо избегать», - заявила она.

«Мы ожидаем, что Россия, в частности, в полной мере воспользуется своим влиянием на сепаратистов в этом вопросе», - сказала Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 30 октября восемь стран-членов ЕС в ООН призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса. В частности, Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы выборы 11 ноября не состоялись.