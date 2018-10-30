Восемь стран ЕС призвали Россию остановить подготовку к незаконным выборам на Донбассе

Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия призвали Россию использовать значительное влияние на боевиков, чтобы выборы 11 ноября не состоялись.

Восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса.

Соответствующее заявление от имени восьми стран - членов Евросоюза перед началом заседания Совета безопасности ООН зачитала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге, который транслировался на сайте Организации. К этому заявлению присоединились Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия.

Британский дипломат заявила, что это заявление демонстрирует последовательность позиции ЕС относительно Украины.

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"Мы как государства - члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

"Мы осуждаем незаконные так называемые "выборы", запланированные на 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях в так называемых "Луганской народной республике" и "Донецкой народной республике". Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минскими соглашениями и нарушат украинское законодательство", - отмечается в заявлении.

В нем отмечается, что любые подобные незаконные выборы будут несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Украины.

"Мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы выступить против этих незаконных выборов, которые только могут способствовать подрыву усилий, направленных на достижение мира в регионе. Мы настоятельно призываем сепаратистов отказаться от планов проведения выборов и призываем Россию использовать ее значительное влияние с целью остановить проведение этих так называемых выборов", - добавили авторы заявлении.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Государственный департамент США призвал РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру и отменить "незаконные, фиктивные выборы" в ОРДЛО.