«Школьное перемирие» на Донбассе: за минувшие сутки один украинский военный погиб, двое получили ранения
За минувшие сутки, 1 сентября, боевики российско-оккупационных войск 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Во время ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб, и еще двое получили ранения.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник не применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики заметно уменьшили количество обстрелов, хотя и не прекратили их на время “школьного” перемирия полностью.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино.
Подразделения ОС придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня.
Отмечается, что за прошедшие сутки трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще двое ранены.
С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских сил. На Донецком направлении - вблизи Марьинки из стрелкового оружия на Мариупольском направлении – из стрелкового оружия и гранатометов в районе Лебединского.
Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб 22-летний Ярослав Биланинец.