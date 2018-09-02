«Школьное перемирие» на Донбассе: за минувшие сутки один украинский военный погиб, двое получили ранения

В то же время, за сутки трое боевиков были уничтожены, еще двое – ранены.

За минувшие сутки, 1 сентября, боевики российско-оккупационных войск 11 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Во время ведения боевых действий один украинский военнослужащий погиб, и еще двое получили ранения.

Читайте такжеАгрессия Путина на Донбассе сделала Украину более прозападной - Волкер

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник не применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики заметно уменьшили количество обстрелов, хотя и не прекратили их на время “школьного” перемирия полностью.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Подразделения ОС придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня.

Отмечается, что за прошедшие сутки трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще двое ранены.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских сил. На Донецком направлении - вблизи Марьинки из стрелкового оружия на Мариупольском направлении – из стрелкового оружия и гранатометов в районе Лебединского.

Ранее сообщалось, что в зоне боевых действий на Донбассе погиб 22-летний Ярослав Биланинец.