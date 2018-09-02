На Донбассе погиб 22-летний боец ВСУ: в сети показали фото
01:08, 02 сентября 2018Война
5657 0
На данный момент обстоятельства смерти военного неизвестны.
Ярослав родился в Закарпатье в селе Студеное / beta.in.ua
В зоне боевых действий на Донбассе погиб 22-летний Ярослав Биланинец.
Читайте такжеКПВВ на линии разграничения перешли на осенний график работы
Об этом сообщил заместитель председателя Межгорского райсовета Михаил Буришин, передает beta.in.ua.
Ярослав родился на Закарпатье в селе Студеное. На данный момент обстоятельства смерти военного неизвестны.
Как сообщал УНИАН, боевики продолжают нарушать "школьное перемирие", обстреливая позиции ООС из гранатометов. В течение дня позиции украинских военных боевики обстреляли вблизи населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter