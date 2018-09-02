На Донбассе погиб 22-летний боец ВСУ: в сети показали фото

На данный момент обстоятельства смерти военного неизвестны.

В зоне боевых действий на Донбассе погиб 22-летний Ярослав Биланинец. Читайте такжеКПВВ на линии разграничения перешли на осенний график работы Об этом сообщил заместитель председателя Межгорского райсовета Михаил Буришин, передает beta.in.ua. Ярослав родился на Закарпатье в селе Студеное. На данный момент обстоятельства смерти военного неизвестны. Как сообщал УНИАН, боевики продолжают нарушать "школьное перемирие", обстреливая позиции ООС из гранатометов. В течение дня позиции украинских военных боевики обстреляли вблизи населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино.

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