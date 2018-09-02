цей матеріал доступний українською

На Донбассе погиб 22-летний боец ВСУ: в сети показали фото

01:08, 02 сентября 2018
Война
5657 0
Ярослав родился в Закарпатье в селе Студеное / beta.in.ua

Читайте такжеКПВВ на линии разграничения перешли на осенний график работы

Об этом сообщил заместитель председателя Межгорского райсовета Михаил Буришин, передает beta.in.ua.

Ярослав родился на Закарпатье в селе Студеное. На данный момент обстоятельства смерти военного неизвестны.

Как сообщал УНИАН, боевики продолжают нарушать "школьное перемирие", обстреливая позиции ООС из гранатометов. В течение дня позиции украинских военных боевики обстреляли вблизи населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс