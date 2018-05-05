В Луганской области украинские военные взяли в плен боевика
14:21, 05 мая 2018Война
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Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.
Иллюстрация \ REUTERS
В Луганской области украинские военнослужащие взяли в плен боевика. Об этом сообщается на странице в Facebook Операции Объединенных сил.
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«Сегодня во время рейда одним из подразделений 25-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады Объединенных сил взят в плен боевик 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск», - отмечается в сообщении.
Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.
Кроме того, сообщается, что военнослужащие, участвовавшие в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам.
Потерь среди личного состава подразделения нет.
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