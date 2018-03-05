В зоне АТО задержали боевика с российским паспортом

04:09, 05 марта 2018
Война
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Боевик имел при себе российский паспорт / фото facebook.com/57InfantryBrigade

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации. Таким образом, личный состав бригады в очередной раз подтвердил свой высокий профессионализм и готовность выполнять возложенные на него задачи, а мировому сообществу в очередной раз показали, кто воюет на стороне незаконных образований, и какая в Украине "гражданская война", - говорится в сообщении.

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Теги: #АТО#боевик#війна#Донбас