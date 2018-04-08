Журналист сняла на видео российскую военную технику, которая ехала в сторону Украины

22:53, 08 апреля 2018
Война
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Видео было снято 7 апреля в селе Петровка Ростовской области / фото twitter.com/fatimatlis

Соответствующую видеозапись опубликовала журналист "Голоса Америки" Фатима Тлисова на своей странице в Twitter.

По ее словам, видео было снято 7 апреля в селе Петровка Ростовской области РФ. На нем видны боевые машины десанта (БМД), каждая из которых может перевозить трех членов экипажа и пятерых десантников.

По словам местных жителей, это уже второй конвой, отметила Тлисова.

По словам координатора исследовательского проекта Bellingcat Эрика Толера, видео было снято в 40 км от границы с Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, основываясь на данных геолокации.

По словам Толера, ближайшая российская военная база в этом районе расположена на расстоянии около 17 км.

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Теги: #Россия#война#агрессия#военная техника