Журналист сняла на видео российскую военную технику, которая ехала в сторону Украины

Видео с российской техникой было снято в 40 км от границы с Украиной.

В Сети появилось видео с российской военной техникой, которая едет в сторону границы с Украиной.

Соответствующую видеозапись опубликовала журналист "Голоса Америки" Фатима Тлисова на своей странице в Twitter.

По ее словам, видео было снято 7 апреля в селе Петровка Ростовской области РФ. На нем видны боевые машины десанта (БМД), каждая из которых может перевозить трех членов экипажа и пятерых десантников.

Russian tanks passing into #Ukraine - this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) April 8, 2018

По словам местных жителей, это уже второй конвой, отметила Тлисова.

По словам координатора исследовательского проекта Bellingcat Эрика Толера, видео было снято в 40 км от границы с Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, основываясь на данных геолокации.

По словам Толера, ближайшая российская военная база в этом районе расположена на расстоянии около 17 км.