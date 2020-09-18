Профилактика лучше лечения: на что делает ставку оздоровительный курорт Трускавец в новых условиях

Пандемия 2020 года резко ударила по туристической отрасли во всем мире, и Украина не стала исключением. Причем больше всего пострадали те направления, у которых в последние годы не было проблем с заполняемостью благодаря большому потоку иностранцев. УНИАН.Туризм узнавал, на что в нынешних условиях делает ставку главный оздоровительный курорт Украины – город Трускавец во Львовской области.

Город-курорт Трускавец во Львовской области, являющийся главным оздоровительным центром страны, в 2020 году столкнулся с серьезными вызовами – как раз в тот момент, когда город только сумел решить проблему с оттоком российского туриста. До 2014 года сюда ежегодно приезжали десятки тысяч отдыхающих из России, однако с началом войны на Донбассе их количество резко сократилось. За несколько лет, благодаря активной промоции за границей, Трускавцу удалось «заместить» россиян гостями из Польши, Азербайджана, Беларуси, Молдовы и других стран. Однако весной 2020 года потоки иностранцев остановились из-за карантина, и город буквально замер.

«Сантименты поляков здесь очень крепкие, и за счет этого нам удалось заполнить опустевшую нишу, потому что до войны на востоке Украины в год к нам приезжали 50 тысяч россиян. Сейчас, по официальной статистике, их всего полтора тысячи, и те преимущественно украиноязычные. За прошлый год мы вышли на 40 тысяч поляков в год по сравнению с 1 тысячей три года назад», – пояснил советник городского головы Трускавца по вопросам развития туризма Руслан Пристай во время встречи с украинскими журналистами в рамках пресс-тура «Мандруй Україною» при поддержке Гостуризма.

Планы по развитию туризма в Трускавце

Вдохновившись успешными 2018 и 2019 годами, Трускавец принялся строить планы на будущее. В первую очередь, город наконец взялся за давно назревшую проблему: сделать так, чтоб в Трускавце можно было отдыхать не только с пользой для здоровья, но и интересно. Ведь в прошлом, когда курорт активно развивали поляки и австрийцы, здесь бурлила жизнь. В советские времена Трускавец превратился в классический оздоровительный курорт, куда приезжали исключительно лечиться и лениться. Эта тенденция сохранилась и до наших дней.

Руслан Пристай поясняет, что сейчас в Трускавце хотят сделать больший упор на семейный отдых, чтобы сюда приезжали отдыхающие из категории 30-50 лет, т.е. семьи с детьми, тогда как сейчас основной поток составляют люди из категории 50+.

В частности, не так давно в Трускавце объявили о планах построить современный аквапарк, и даже инвестора нашли под эти цели. Правда, сетует мэр Трускавца Андрей Кульчицкий, из-за карантина проект застопорился, поскольку нанятые для проведения подготовительных работ иностранные специалисты пока не могут попасть в Украину.

Также коронавирус практически остановил долгожданную модернизацию Трусковецкого городского парка, расположенного прямо за центральным бюветом. Это одна из достопримечательностей Трускавца, и здесь любят гулять туристы между приемами воды. Парк гордится километрами пешеходных дорожек сквозь сочную зелень, а еще веселыми птичками и наглыми белками, выпрашивающими лакомства у отдыхающих. Подробнее о нем можно почитать в нашем большом материале.

За несколько лет в парке успели появиться новые интересные локации, там проложили плитку и коммуникации. В планах на 2020 год также было немало работы. Даже с парковыми туалетами наконец планировали разбираться. Все же «Нафтуси» имеет определенные эффекты, а соответствующих «учреждений» в парке нет. Увы, констатируют в мэрии Трускавца, с началом пандемии выделенные на реконструкцию парка средства пришлось перенаправить на выплаты бюджетникам и прочие насущные расходы.

Тем не менее, город не теряет надежды. Мэр Кульчицкий рассказывает, что в Кабмине уже есть проект постановления о присвоении парку статуса государственного значения. А это значит, что уже можно будет рассчитывать на помощь государства.

Руслан Пристай также планирует взяться за реконструкцию исторических зданий источников минеральной воды в парке вроде «Эдварда» и «Брониславы». В первую очередь они нуждаются в укреплении и модернизации, а после этого их хотят превратить в своего рода мини-музеи.

Также, по его словам, ведется работа над обустройством пеших и велосипедных маршрутов в районе Трускавца. Здесь и маршрут на Оров, где планируется обустроить «привал» для туристов со смотровой башней. Это часть Сколевских Бескидов и фактически ближайшая к Трускавцу «горная» местность на высоте примерно 940 метров.

Кроме того, разрабатываются удобные туристические маршруты на Урыч к древнерусскому наскальному оборонному комплексу «Тустань». На самом деле, вокруг Трускавца можно найти немало интересных локаций для активного и одновременно познавательного отдыха, которые несправедливо обделены вниманием туристов. Подробнее о пеших маршрутах из Трускавца можно почитать в нашем большом материале.

«Львовская область является одной из ключевых областей, где находится более 20% памяток историко-культурного наследия. И мы рады, что гости, которые приезжают к нам с целью оздоровиться и активно отдохнуть, могут параллельно узнать кое-что об истории и культуре», – рассказывает начальник управления туризма Львовской ОГА Наталья Табака.

По ее словам, в нынешних условиях Львовская область старается делать ставку на активный и здоровый отдых. «Мы уже понимаем, что карантин для нас будет чем-то привычным. И мы будем работать в таких условиях», – пояснила Наталья Табака.

В свою очередь мэр Трускавца уверяет, что благодаря своей медицинской направленности город способен обеспечить безопасность как гостей, так и жителей города.

«Трускавец – это в первую очередь лечебный курорт, с упором на бальнеологию и использование уникальных минеральных вод. Кроме того, здесь устоявшиеся медицинские традиции, целые поколения медиков. У нас около 600 врачей и 2 тысяч медицинского персонала. Вот эта ценность профилактики здоровья, обострившаяся на фоне коронавируса, добавляет нам возможностей для работы. Ведь санатории – это по сути те же самые больницы, просто в них более легкая атмосфера. Но там также присутствует усиленная обработка поверхностей, так было и до пандемии, есть наличие медицинского персонала, осуществляется постоянный контакт с гостями и контроль их здоровья, они же лечиться приезжают. Просто теперь мы еще контролируем наличие инфекционного заболевания», – пояснил Кульчицкий.

О медицинских возможностях Трускавца красноречиво говорит «Международная реабилитационная клиника Козявкина», где с помощью уникального метода лечат детей с ДЦП и другими проблемами опорно-двигательного аппарата. Уже не первый десяток лет здесь помогают детям со всего мира и предоставляют консультативную помощь врачам из других стран, попутно предлагая комфортабельные условиях для проживания семей маленьких пациентов в санаторно-курортных условиях.

Настоящим ударом для курортного Трусковца стал сентябрьский запрет на въезд иностранцев в Украину. Ведь в городе надеялись, что иностранные туристы, вынужденные отменить свои поездки на курорт весной-летом из-за карантина, смогут вернуться осенью. Теперь в Трускавце просят разрешить санаториям на ряду с другими медицинскими учреждениями принимать на лечение иностранцев во время действия запрета на въезд в Украину. Ведь на сегодняшний момент, по сути, только «Международная реабилитационная клиника Козявкина» может их принимать.

«Мы знаем, что ДАРТ уже написал обращение с просьбой отменить это постановление, но учитывая разные обстоятельства мы видим, что вряд ли будут какие-то изменения. Но если хотя бы изменить в том пункте, чтобы наши санаторно-курортные учреждения могли принимать иностранцев на отдых, это очень сильно нам поможет. Буквально недавно я общался с польскими крупными туристическими операторами, у них уже есть сформированные туристические группы и они готовы их везти в Трускавец», – отметил Руслан Пристай.

Более того, как отмечает Андрей Кульчицкий, это может отразиться и на следующем сезоне, поскольку некоторые иностранные туроператоры уже не включают Украину в туристический трафик на следующий год.

«Наша основная задача, особенно в период коронакризиса, все-таки восстановить туристическую отрасль в Украине, максимально среди украинцев распространять информацию о возможностях отдыха. О том, что сегодня можно ездить, нужно ездить, можно отдыхать безопасно. Трускавец является одним из таких мест, который сегодня очень много внимания уделяет тому, чтобы турист мог безопасно находиться в санаторно-курортных заведениях, в гостиницах и ресторанах», – заявила в свою очередь глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

При этом центральная часть Трускавца выглядит очень симпатично – здесь много зелени, ухоженные улочки со старинными деревянными виллами, уютные кафешки и рестораны, и даже есть несколько музеев. А поскольку сейчас в городе не так много туристов, еще будет возможность понаслаждаться осенними прогулками в тишине и покое. Бонус - красивые фото.

Реформа бювета Трускавца

Первым делом мы заглянули в центральный бювет Трускавца, который с недавних пор перешел в частную собственность, а вода в нем стала платной для гостей города. Теперь литр лечебной водички обойдется в 24 гривни, в среднем это суточная норма потребления одним человеком. Это нововведение вызвало шквал недовольства как со стороны местных жителей, так и курортников. Но не все так однозначно.

Руслан Пристай поясняет, что при старой модели бювет был убыточным. Более того, на самом деле санатории всегда платили бювету за воду, просто эта сумма по умолчанию закладывалась в стоимость путевки. Таким образом, гости санаториев и курортных отелей платили за воду, сами того не зная. Потому и сейчас им также не придется платить за воду – у них будут специальные карточки, на которые уже будет записана необходимая сумма. В то же время огромный пласт гостей, останавливающих у частников, за воду не платили и расходовали ее не контролируемо, попутно бесплатно требуя хороших сервис.

К слову, многие санатории и отели Трускавца, в том числе все из посещенных нами, имеют свои бесплатные бюветы для гостей, куда ежедневно по несколько раз подвозят воду с центрального бювета.

Для жителей Трускавца вода в бювете остается бесплатной, просто теперь ее можно будет получать по предписанию семейного врача в нужном количестве. Ведь, как известно, постоянно пить лечебные минеральные воды тоже вредно.

С другой стороны, объясняет финансовый директор ООО «Трускавецкие лечебные воды» Анна Абрамова, введенная система выдачи воды по карточкам наконец позволит вести учет, сколько воды потребляют курортники, и, следовательно, лучше оценить эффект.

Как работают отели и санатории Трускавца в условиях пандемии

По подсчетам мэрии Трускавца, в городе насчитывается около 90 санаториев и отелей курортного типа. Это без учета предложений от частников, начиная от небольших отелей и заканчивая съемными квартирами. Разумеется, с началом карантина все они вынуждены были закрыться. Лишь в середине июня начали открываться первые из них, и далеко не сразу им удалось вернуть туристов.

В ходе нашего пресс-тура в Трускавец мы проинспектировали некоторые из санаториев и отелей, и, стоит отметить, были приятно удивлены. Оказывается, здесь большое количество современных санаториев и курортных отелей, где можно получить качественное лечение в хороших безопасных условиях по доступным ценам. При этом сейчас многие из них даже снизили цены и ввели гибкую систему скидок.

Пожалуй, одним из самых интересных и совершенно необычных для Трускавца является отель сети «365». Таких отелей по Украине несколько, а первый появился в карпатской Ворохте. Их концепция как раз решает проблему с наполнением досуга в Трускавце. Отель «Трускавец 365», в отличие от многих, делает ставку не на лечение, а на активный отдых. Конечно, и у них есть хорошая медицинская база с базовым набором санаторно-курортных услуг – диагностика, массажи, ванны, косметология и собственный бювет, куда помимо трускавецких «Нафтуси» и «Марии», также завозят воды из Моршина и Сходницы.

Но главная изюминка отеля – пакетные туры на неделю по цене от 3450 гривень с человека, предусматривающие активную программу на каждый день отдыха. Это могут быть небольшие походы, экскурсии к историко-культурным достопримечательностям или активный отдых, а зимой – выезды на горнолыжные курорты. Причем все устроено так, что отдыхающий может сам выбираться себе программу на каждый день из 6-5 вариантов различной сложности, длительности и направленности. Приятный бонус – аренда за символические 10 гривень «походных» мелочей вроде резиновых сапог или трекинговых палок. Прокат лыж в отеле также имеется.

За классическим санаторным отдыхом стоит ехать в санаторий «Шахтер», который изо всех сил старается доказать, что советские санатории остались в далеком прошлом. В наши дни санаторное лечение может быть качественным, с современным медицинским оборудованием и в стильных интерьерах.

Санаторий модернизировали несколько лет назад, и сейчас он может вместить около 450 человек в основном корпусе. Кроме того, для любителей уединенного отдыха есть отдельный коттедж. Стоимость проживания в «Шахтере» стартует от 830 гривень в сутки с человека. В эту сумму входит питание, консультация с врачом и первичные анализы, а также минимальный набор процедур. Кроме того, санаторий гордится своим бюветом, который использует особую технологию хранения минеральных вод, сводящую к минимум потерю полезных свойств. Ведь, как известно, трускавецкие минеральные воды нельзя долго хранить вне источника, поскольку при контакте с воздухом они теряют свой лечебный эффект.

Люксовый отдых в Трускавце может предложить СПА-отель «Шале Грааль». Он идеально подойдет как для тех, кто хочет приехать подлечиться, так и для тех, кому остро необходимо вырваться за релаксом на уик-энд – с бассейном, саунами, массажами и рестораном на уровне. Стоимость проживания здесь от 1800 до 3500 гривень в сутки, включая завтрак и посещение бассейна.

Тех, кого интересует семейный отдых, может заинтересовать курортный отель «Лесная песня». Построен он по принципу апарт-отеля, т.е. номера здесь похожи на отдельные квартиры – от одной до трех комнат, с кухней и без. Цены колеблются от 1200 до 7510 гривень в сутки, в зависимости от количество проживающих в номерах (максимально возможно 6 человек), а также от того, какой пакет медицинских услуг выберут гости. А еще в отеле очень хорошее питание.

Поскольку «Лесная песня» позиционирует себя как семейный, здесь также довольно много развлекательных возможностей для детей – от проката велосипедов и прогулок в огражденной лесной зоне до современной игровой комнаты с приставками.

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В Трускавце принято говорить, что сюда лучше приезжать на оздоровление до того, как станет слишком поздно. А в нынешних условиях приехать укрепить иммунитет вдали от шума большого города – то, что нужно!

Марина Григоренко

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