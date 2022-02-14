В 2020 году Венецианский карнавал досрочно прекратили из-за коронавируса, а в 2021 году он проходил только онлайн.

В итальянской Венеции впервые с начала пандемии полноценно проходит легендарный карнавал.

Самый знаменитый в мире карнавал стартовал 12 февраля, а продлится он аж до 1 марта.

Фоторепортаж с открытия Венецианского карнавала опубликовал фотосервис Reuters.

Как говорится в сюжете ТСН, в конце прошлой недели власти Италии отменили обязательное ношение санитарных масок на улицах, поэтому жители и гости Венеции могут впервые за два года насладиться жизнью по полной.

Впрочем, туристов в этом году совсем немного. По сравнению с привычной доковидной толпой – всего 80 тысяч, иностранцев из них меньше половины. Дело в том, что Италия до сих пор пускает туристов далеко не со всех стран. Так, например, украинские туристы не смогут попасть в Италию как минимум до 15 марта.

Венецианский карнавал: история и традиции

Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) ежегодно проходит в итальянском городе Венеция в неделю перед великим постом и заканчивается за 40 дней до Пасхи в Жирный вторник. Это костюмированный праздник с торжественными шествиеми и выступлениями актеров, неотъемлемым атрибутом участников которого является ношение масок и ярких костюмов.

Венецианский карнавал, традиция проведения которого имеет 900-летнюю историю, считается самым элегантным, загадочным и изысканным в мире. В ХХ веке Венецианский карнавал стал одной из основных туристических достопримечательностей города и даже страны.

В 2020 году Венецианский карнавал был завершен досрочно в связи с началом пандемии коронавируса, а в 2021 году он проходил лишь в режиме онлан.

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