В Венеции из-за коронавируса досрочно завершили карнавал

В Италии обнаружили уже более сотни случаев заражения коронавирусом.

В Венеции отменили карнавал из-за опасения распространения коронавируса.

Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, передает DW.

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"Мы должны принять кардинальные меры", - цитирует агентство новостей dpa. К этим мерам относится отмена карнавала и "даже больше".

По данным местных властей, число инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.

Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.

Как сообщал УНИАН, в Италии ограничили свободу передвижения и отменили мероприятия из-за вспышки коронавируса.