В Венеции из-за коронавируса досрочно завершили карнавал
14:43, 23 февраля 2020Мир
49 0
В Италии обнаружили уже более сотни случаев заражения коронавирусом.
REUTERS
В Венеции отменили карнавал из-за опасения распространения коронавируса.
Об этом сообщил губернатор региона Венето Лука Зая в воскресенье, 23 февраля, передает DW.
Читайте такжеТрамп разозлился из-за того, что больных коронавирусом американцев вернули домой
"Мы должны принять кардинальные меры", - цитирует агентство новостей dpa. К этим мерам относится отмена карнавала и "даже больше".
По данным местных властей, число инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.
Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.
Как сообщал УНИАН, в Италии ограничили свободу передвижения и отменили мероприятия из-за вспышки коронавируса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter