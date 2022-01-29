Италия продлила ограничение на въезд даже тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Правительство Италии продлило запрет на въезд для туристов из Украины. Примечательно, что ограничение касается даже тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации.

Об этом сообщает официальный сайт МИД Италии. Ограничение на въезд продлено до 15 марта.

На данный момент Украина отсутствует в перечне стран категории D. В этот список входят страны, граждане которых могут посещать Италию.

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Исключение:

С 1 февраля по 15 марта въехать в Италию смогут граждане Украины, которые:

имеют вид на жительство;

въезжают для лечения, работы или обучения;

имеют близкие личные отношения с гражданами Италии.

Для въезда им нужно будет заполнить онлайн-форму санитарного контроля, а по прилету пройти 10 дней самоизоляции и по ее окончанию сделать повторный ПЦР-тест или экспресс-тест.

Также нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до приезда или экспресс-тест, сделанный не более чем за 24 часа.

Запрет для украинцев:

С 16 декабря 2021 года по 31 января 2022 года Италия запретила въезд в страну для граждан Украины - даже тех, кто полностью вакцинирован против коронавируса.

В конце августа 2021 года Италия отменила карантин для вакцинированных туристов из Украины. Однако, для тех, кто привился вакциной CoronaVac ограничения остались в силе.

В настоящее время Италия признает следующие вакцины: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

ЕС и новые правила путешествий:

С 1 февраля 2022 года в Евросоюзе изменили правила для путешествий в условиях пандемии.