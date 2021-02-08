Венецианский карнавал в этом году проходит в онлайн-формате.

В Венеции (Италия) 6 февраля 2021 года официально стартовал один из самых известных карнавалов мира, который в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате и без туристов.

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Еще с субботы на официальном сайте карнавала можно смотреть специально записанные к фестивалю программы об его истории и обычаях, а первый стрим состоялся 7 февраля. Следующие онлайн-трансляции пройдут с 11 по 16 февраля.

Впрочем, даже во время онлайн-трансляции зрителям не стоит рассчитывать на что-то масштабное - будут лишь специальные "виртуальные" комнаты для демонстрации костюмов и интерактивные развлечения для взрослых и детей. А вот никаких крупных мероприятий, как-то карнавальное шествие или бал-маскарад, не будет.

Как видим на фото, больших толп карнавальщиков на улицах нет - есть лишь одинокие люди в костюмах. Это связано с тем, что в Италии, несмотря на послабления от 1 февраля, до сих пор все равно действуют довольно строгие карантинные ограничения, которые в том числе запрещают гражданам передвигаться между регионами страны.

Венецианский карнавал - история и традиции

Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) ежегодно проходит в итальянском городе Венеция в неделю перед великим постом и заканчивается за 40 дней до Пасхи в Жирный вторник. Это костюмированный праздник с торжественными шествиеми и выступлениями актеров, неотъемлемым атрибутом участников которого является ношение масок и ярких костюмов, пишет Wikipedia.

Венецианский карнавал, традиция проведения которого имеет 900-летнюю историю, считается самым элегантным, загадочным и изысканным в мире. В ХХ веке Венецианский карнавал стал одной из основных туристических достопримечательностей города и даже страны.

В 2020 году Венецианский карнавал было завершен досрочно в связи с началом пандемии коронавируса.

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Автор: Марина Григоренко